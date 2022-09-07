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Лига Европы

Тен Хаг: «Мы хотим побеждать в каждом матче и в каждом турнире»

 
07 Сентября 2022 • 15:12 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
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Реал Сосьедад
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08.09 22:00

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг в преддверии стартового матча группового этапа Лиги Европы против клуба «Реал Сосьедад» рассказал о целях манкунианцев в этом турнире.

«Мы хотим побеждать в каждой игре и в каждом турнире, поэтому ко всему нужно относиться серьёзно. Такой менталитет нужен «Манчестер Юнайтед», — цитирует голландского специалиста пресс-служба английского клуба.

Напомним, тен Хаг возглавил «красных дьяволов» в апреле нынешнего года. После шести туров текущего розыгрыша АПЛ манкунианцы располагаются на пятой строчке турнирной таблицы с 12 набранными очками в своём активе.   

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Реал Сосьедад» состоится завтра, 8 сентября. Начало — в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Реал Сосьедад Эрик тен Хаг
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД РЕАЛ СОСЬЕДАД
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Комментарии (1)
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Alex1972
07 Сентября 2022 в 15:16
Достойно...
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