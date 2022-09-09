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Лига Европы

После поражения от «Реал Сосьедада» «Манчестер Юнайтед» отменил пресс-конференцию тен Хага

 
09 Сентября 2022 • 05:21 Комментировать
Манчестер Юнайтед
0:1
Реал Сосьедад
окончен

«Манчестер Юнайтед» начал свой поход за победой в Лиге Европы с левой ноги - команда Эрика тен Хага проиграла свой первый мат в группе испанскому «Реал Сосьедад». После игры пресс-служба клуба объявила, что пресс-конференция нидерландского наставника отменяется.

Однако связано это не столько с потерей очков в матче, сколько с потерей королевы Англии, которая скончалась в возрасте 96 лет. Из-за траура общение с прессой сокращено до минимума, это традиционный английский подход.

В следующем раунде Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» сыграет в Кишиневе против «Шерифа», эта игра пройдет уже на следующей неделе, 15 сентября. 

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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