После поражения от «Реал Сосьедада» «Манчестер Юнайтед» отменил пресс-конференцию тен Хага

«Манчестер Юнайтед» начал свой поход за победой в Лиге Европы с левой ноги - команда Эрика тен Хага проиграла свой первый мат в группе испанскому «Реал Сосьедад». После игры пресс-служба клуба объявила, что пресс-конференция нидерландского наставника отменяется.

Однако связано это не столько с потерей очков в матче, сколько с потерей королевы Англии, которая скончалась в возрасте 96 лет. Из-за траура общение с прессой сокращено до минимума, это традиционный английский подход.

В следующем раунде Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» сыграет в Кишиневе против «Шерифа», эта игра пройдет уже на следующей неделе, 15 сентября.