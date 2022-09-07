Тен Хаг сообщил, что Роналду готов сыграть в Лиге Европы

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг в преддверии матча 1-го тура Лиги Европы с командой «Реал Сосьедад» рассказал о текущем состоянии 37-летнего нападающего Криштиану Роналду.

Специалист заявил, что португальский форвард готов принять участие в предстоящей встрече. Напомним, в нынешнем сезоне опытный футболист лишь раз вышел в стартовом составе своей команды.

«Конечно, он готов попадать в стартовый состав в большинстве матчей сезона», — цитирует тен Хага Goal.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Реал Сосьедад» состоится завтра, 8 сентября. Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени.