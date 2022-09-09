Роналду получил худшую оценку в матче «Манчестер Юнайтед» – «Реал Сосьедад»

Криштиану Роналду дождался редкого шанса проявить себя в стартовом составе, но не оправдал ожиданий.

«Манчестер Юнайтед» в родных стенах уступил «Реал Сосьедаду» с минимальным счётом в поединке Лиги Европы. Известный статистический ресурс WhoScored «наградил» Роналду оценкой 5,9 – самый низкий балл среди всех футболистов, принявших участие в матче со стороны обеих команд.

37-летний португалец четырежды пробил по воротам, но так и не попал в створ, упустив при этом один явный голевой момент. Кроме того, форвард четырежды попал в офсайд (единственный, кто попадал в офсайд в данной игре) и проиграл пять из шести верховых дуэлей.