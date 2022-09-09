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Роналду получил худшую оценку в матче «Манчестер Юнайтед» – «Реал Сосьедад»

 
09 Сентября 2022 • 00:12 Комментировать (3)
Манчестер Юнайтед
0:1
Реал Сосьедад
окончен

Криштиану Роналду дождался редкого шанса проявить себя в стартовом составе, но не оправдал ожиданий.

«Манчестер Юнайтед» в родных стенах уступил «Реал Сосьедаду» с минимальным счётом в поединке Лиги Европы. Известный статистический ресурс WhoScored «наградил» Роналду оценкой 5,9 – самый низкий балл среди всех футболистов, принявших участие в матче со стороны обеих команд.

37-летний португалец четырежды пробил по воротам, но так и не попал в створ, упустив при этом один явный голевой момент. Кроме того, форвард четырежды попал в офсайд (единственный, кто попадал в офсайд в данной игре) и проиграл пять из шести верховых дуэлей.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Реал Сосьедад
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Комментарии (3)
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Dаvid MU
09 Сентября 2022 в 00:32
Опять этот эффект Роналдо в действии опять(((
Когда он выходит в старте, то резко увеличивается вероятность проигрыша МЮ. Когда же оставляют в запасе или в конце выпускают, то шансы сильно улучшаются у МЮ на победу!
Засадить уже его на запас, все равно 8 матчей и 0 результативных действий.
Alex1972
09 Сентября 2022 в 00:32
По определению "почти забил" оценка 10... Это вам не предголевые Месси с тройкой за матч... А-ха-ха-ха...
ARTUR
09 Сентября 2022 в 00:25
Ну почему худшую ??? Нужно ставить ему две оценки ,за желание и исполнение .А вообще по сути по запоротым моментам он опять лидер . Оборона не косячила потому нападение у испанцев никакое . А КР нужно присваивать уже другую номинацию --Самый ненужный .
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