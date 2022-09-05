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Тен Хаг – о Роналду: «Я буду для него другом, а иногда учителем»

 
05 Сентября 2022 • 10:58 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Реал Сосьедад
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08.09 22:00

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал ситуацию с игровым временем нападающего Криштиану Роналду. Напомним, что португалец уже 4 матча подряд не выходит в стартовом составе «красных дьяволов».

«Я буду для него другом, а иногда учителем. Зависит от ситуации. Как мы все знаем, он пропустил предсезонную подготовку. Её нельзя пропускать, это база», – сказал тен Хаг на пресс-конференции после победы над «Арсеналом» 3:1.

Летом Роналду всеми силами пытался покинуть «Манчестер Юнайтед», но ни один клуб не пытался его всерьёз приобрести. Контракт португальца с «красными дьяволами» истекает в июле 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД РЕАЛ СОСЬЕДАД
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