Тен Хаг – о Роналду: «Я буду для него другом, а иногда учителем»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал ситуацию с игровым временем нападающего Криштиану Роналду. Напомним, что португалец уже 4 матча подряд не выходит в стартовом составе «красных дьяволов».

«Я буду для него другом, а иногда учителем. Зависит от ситуации. Как мы все знаем, он пропустил предсезонную подготовку. Её нельзя пропускать, это база», – сказал тен Хаг на пресс-конференции после победы над «Арсеналом» 3:1.

Летом Роналду всеми силами пытался покинуть «Манчестер Юнайтед», но ни один клуб не пытался его всерьёз приобрести. Контракт португальца с «красными дьяволами» истекает в июле 2023 года.