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Сульшер прокомментировал травму Рэшфорда

19 Марта 2021, 11:42,

Наставник «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер высказался о повреждении нападающего Маркуса Рэшфорда. 23-летний английский футболист получил травму в ответном поединке 1/8 финала Лиги Европы против «Милана» (1:0).

«У Рэшфорда появился дискомфорт, поэтому мы решили не рисковать его здоровьем. Надеемся, что Маркус получил несерьезную травму», - приводит слова норвежского специалиста пресс-служба манкунианского клуба.

Напомним, что Рэшфорд был заменен в перерыве гостевого поединка с «Миланом».

«Манчестер Юнайтед» вышел в 1/4 финала, одолев «россонери» по сумме двух матчей (1:1, 1:0).
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Уле Гуннар Сульшер, Маркус Рэшфорд
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