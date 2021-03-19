Сульшер прокомментировал травму Рэшфорда

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19 Марта 2021, 11:42,
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Наставник «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер высказался о повреждении нападающего Маркуса Рэшфорда. 23-летний английский футболист получил травму в ответном поединке 1/8 финала Лиги Европы против «Милана» (1:0).
«У Рэшфорда появился дискомфорт, поэтому мы решили не рисковать его здоровьем. Надеемся, что Маркус получил несерьезную травму», - приводит слова норвежского специалиста пресс-служба манкунианского клуба.
Напомним, что Рэшфорд был заменен в перерыве гостевого поединка с «Миланом».
«Манчестер Юнайтед» вышел в 1/4 финала, одолев «россонери» по сумме двух матчей (1:1, 1:0).
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Уле Гуннар Сульшер, Маркус Рэшфорд