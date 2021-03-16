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​Ибрагимович готов сыграть против «Манчестер Юнайтед»

16 Марта 2021, 16:16,

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович, пропустивший последние матчи команды из-за травмы, во вторник тренировался в общей группе, сообщает Sky Sport Italia. Шведский футболист готов сыграть против «Манчестер Юнайтед» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы в четверг, восемнадцатого марта.

В сезоне 2020/2021 Ибрагимович провёл за «Милан» двадцать один матч. На счету шведа шестнадцать забитых мячей и два результативных паса на партнёров.

Стоит отметить, что во вторник Ибрагимович получил вызов в сборную Швеции. Златан сможет выйти на поле в футболке национальной команды впервые с чемпионата Европы 2016 года.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Милан, Златан Ибрагимович
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