​Де Хеа, Погба и Кавани могут сыграть с «Миланом»

«Манчестер Юнайтед» сообщил о возвращении в строй нескольких футболистов. В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против «Милана» смогут сыграть Давид де Хеа, Поль Погба и Эдинсон Кавани.

Де Хеа отбыл карантин после поездки в Испанию по причине рождения ребёнка, а Погба и Кавани восстановились после травм. Уругвайский форвард пропустил около двух недель, а французский полузащитник не появлялся на поле почти полтора месяца.

Донни ван де Бек тоже решил мышечные проблемы, а вот Антони Марсьяль всё ещё числится в лазарете.

«Милан» примет «МЮ» восемнадцатого марта. На прошлой неделе команды сыграли вничью 1:1 в Англии.