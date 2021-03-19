Ибрагимович прокомментировал вылет «Милана» из Лиги Европы

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович дал интервью после вылета команды из Лиги Европы. По сумме двух матчей итальянский гранд уступил «Манчестер Юнайтед».

«Большое разочарование. «Милан» хорошо играл в обеих встречах, но одна ошибка решила судьбу противостояния. Нужно извлечь из этого урок. Думаю, мы не заслужили вылета, но это футбол. Будем двигаться вперед, сезон продолжается», - передает слова шведского нападающего Football-Italia.

В ответном матче «Милан» потерпел домашнее поражение со счетом 0:1. В первом поединке, состоявшемся на «Олд Траффорд», была зафиксирована ничья - 1:1.