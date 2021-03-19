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Ибрагимович прокомментировал вылет «Милана» из Лиги Европы

19 Марта 2021, 09:59,

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович дал интервью после вылета команды из Лиги Европы. По сумме двух матчей итальянский гранд уступил «Манчестер Юнайтед».

«Большое разочарование. «Милан» хорошо играл в обеих встречах, но одна ошибка решила судьбу противостояния. Нужно извлечь из этого урок. Думаю, мы не заслужили вылета, но это футбол. Будем двигаться вперед, сезон продолжается», - передает слова шведского нападающего Football-Italia.

В ответном матче «Милан» потерпел домашнее поражение со счетом 0:1. В первом поединке, состоявшемся на «Олд Траффорд», была зафиксирована ничья - 1:1.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Милан, Златан Ибрагимович
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