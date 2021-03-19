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Пиоли: «Милан» вылетел из Лиги Европы из-за собственных ошибок»

19 Марта 2021, 08:49,

Рулевой «Милана» Стефано Пиоли поделился мнением о вылете команды из Лиги Европы на стадии 1/8 финала. «Россонери» оказались слабее «Манчестер Юнайтед».

«Мы разочарованы вылетом из турнира. «Милан» показывал хороший футбол и должен был забивать в ответной встрече. Команда заслуживала выхода в 1/4 финала, но для этого нужно было приложить больше усилий.

«Манчестер Юнайтед» забил два гола в противостоянии из-за наших ошибок. Это не их заслуга. Поэтому мы и огорчены», - приводит слова тренера Football-Italia.

«Милан» уступил «красным дьяволам» по сумме двух матчей со счетом 1:2 (1:1, 0:1).
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Юнайтед, Милан, Стефано Пиоли
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