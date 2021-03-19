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Пиоли извинился за инцидент после матча с «МЮ»

19 Марта 2021, 21:07,

Центральный матч 1/8 финала Лиги Европы «Милан» - «МЮ» (0:1) был омрачён спором тренеров после финального свистка. Наставник «россонери» Стефано Пиоли некрасивыми словами обратился к коллегам из стана «красных дьяволов». Сегодня рулевой итальянской команды прокомментировал тот конфликт, отметив, что был недоволен действиями тренера «МЮ» Кирана Маккенны, который несколько раз придерживал мяч и не отдавал его для ввода из-за боковой, выигрывая драгоценное время.

- Я приношу извинения за свою реакцию, подобное больше не повторится, - приводит слова Пиоли ANSA.- Я поздравил Сульшера, но был зол на его помощника.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Милан, Стефано Пиоли
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