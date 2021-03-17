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Кавани исключили из заявки «Манчестер Юнайтед» на матч с «Миланом»

17 Марта 2021, 19:30,

Эдинсон Кавани всё-таки не сможет сыграть в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против «Милана». Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» сообщала, что Кавани восстановился после повреждения, но позже на сайте «красных дьяволов» появилась обновлённая информация.

«К сожалению, Кавани плохо отреагировал на сегодняшнюю тренировку и не чувствует себя готовым к игре», - говорится в сообщении манкунианского клуба.

«Милан» и «Манчестер Юнайтед» сойдутся на «Сан-Сиро» в четверг, восемнадцатого марта. Первая игра на «Олд Траффорд» завершилась вничью со счётом 1:1.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Эдинсон Кавани
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