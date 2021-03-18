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Сульшер: «Можем увидеть обоих ван де Бека и Погба»

18 Марта 2021, 23:20,

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер не исключает, что сегодня выпустит на поле Поля Погба и Донни ван де Бека, которые вместе с Давидом де Хеа вернулись в заявку на матч с «Миланом», но оказались в запасе.

- Матч с «Вест Хэмом» был хорошим с хорошей подготовкой уже к ответной встрече с «Миланом». Думаю, что изменения в составе сегодня принесут нам пользу, - отметил норвежец в интервью клубному ТВ.

- Вы можете ощутить атмосферу. Игроки стартового состава могут дать нам экстраопыт, но и другие помогут, выйдя на замену. Мы можем увидеть обоих Донни и Поля, надеюсь, что не придется выпускать Давида, - добавил Сульшер.

Напомним, что на «Олд Траффорд» была зафиксирована ничья 1:1.


 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Манчестер Юнайтед, Уле Гуннар Сульшер
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