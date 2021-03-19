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«МЮ» в скучном поединке победил в гостях «Милан» и прошёл дальше

19 Марта 2021, 00:57,

Ответный матч между «Миланом» и «МЮ» в Лиге Европы получился довольно скучным. Судьбу матча и всего противостояния решил гол Погба в начале второй половины

Протокол игры  
Милан 0:1 Манчестер Юнайтед
    49' Погба Поль (0:1)
Доннарумма Джанлуиджи Калюлю Пьер   65'   65' (Далот Диогу (   65'   77') Кьяер Симон   85' Томори Фикайо Тео Эрнандес   90' Мейте Суалихо Кесси Франк Салемакерс Алексис Чалханоглу Хакан Крунич Раде   72' (Диас Брахим (   72') Кастильехо Самуэль   65' (Ибрагимович Златан (   65')
Запасные: Габбия Маттео Беннасер Исмаэль Тонин Риккардо Тонали Сандро Доннарумма Антонио Татарушану Чиприан
Хендерсон Дин Уан-Биссака Аарон Линделоф Виктор Магуайр Гарри Шоу Люк   90' Мактоминай Скотт Фред Сантос Джеймс Дэниэл Фернандеш Бруну Рэшфорд Маркус   46' (Погба Поль (   46') Гринвуд Мэйсон
Запасные: Уильямс Брендон Диалло Амад Ван де Бек Донни Де Хеа Давид Матич Неманья Теллес Алекс Грант Ли Туанзебе Аксел
18 марта. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

В четверг определялись участники 1/4 финала Лиги Европы. Пожалуй, самый статусный матч с точки зрения вывески проходил в Милане, где одноимённая команда принимала «Манчестер Юнайтед». В следующем сезоне с большой долей вероятности обе команды будут играть в Лиге чемпионов, а пока они решали менее важную задачу. В первой встрече была зафиксирована ничья 1:1, так что выделить фаворита накануне ответного поединка было сложно.

Несмотря на громкую вывеску начало матча получилось довольно вялым. В самом дебюте Доннарумма едва не привёз мяч в свои ворота, выбив его на Джеймса, но валлиец не смог обработать футбольный снаряд. В остальном в первой половине стартового тайма отметить было нечего. В этой ситуации даже несильный дальний удар Фреда в руки голкипера «Милана» показался острым моментом, хотя таковым, конечно, не был.

Выстрел Салемакерса на 41-й минуте был чуть острее. Полузащитник «Милана» пробил по центру из-за пределов штрафной без сопротивления, но Хендерсон выручил свою команду. А вот прямо под занавес первого тайма «россонери» упустили уже реально голевой момент. Крунич из пределов штрафной замыкал прострел справа, но немного не попал в угол, так что на перерыв команды ушли при нулях на табло.

В перерыве на поле появился Поль Погба и тут же открыл счёт. «Манкунианцы» провели затяжную атаку, которая началась на правом краю. Уан-Биссака справа прострелил, удар Джеймса был заблокирован, но мяч отлетел на левый угол вратарской. Фред не дал соперникам выбить мяч, а Погба, успев сделать ложное движение, с близкого расстояния пробил точно в цель. Тут же хозяева едва не отыгрались, но удар Салемакерса из левой зоны штрафной парировал Хендерсон.

Спасать «Милан» вышел Златан Ибрагимович, и за шестнадцать минут до конца он мог сравнять счёт. После закидушки в штрафную он выиграл борьбу у Шоу и здорово пробил головой, но Хендерсон выручил партнёров. Однако нельзя было сказать, что «Милан» как-то серьёзно атаковал ворота соперника. Откровенно говоря, игра вообще была довольно вялой.

В концовке «Милан» обозначал давление, но серьёзных моментов у хозяев не было. «МЮ» же мог всё решить, когда Погба головой замыкал навес партнёра, но отправил мяч выше цели. В оставшееся время ничего так и не поменялось.

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» пробился в четвертьфинал Лиги Европы и поборется за трофей, и уже в пятницу узнает своего соперника. А «Милан» теперь сможет сконцентрироваться на внутреннем чемпионате, чтобы получить-таки путёвку в Лигу чемпионов на будущий сезон.

Андрей Центров


Евро-Футбол.Ру Константин Евграфов
Теги: Манчестер Юнайтед, Милан
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Комментарии (6)
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0
Element-22
19 Марта 2021, 01:04

в таких матчах, где "игра была равна - играли два г...а", всегда решает класс футболистов. у МЮ вышел игрок мирового уровня, скажем так, из "элитного" клуба (естественно, когда думает о футболе, а не о волосне своей) и сделал разницу. у Милана таких людей катастрофически, конечно, не хватает. один вышел и тут же почти сравнял. спасибо Дино, который отыграл образцовый вратарский матч.
также хочу отметить, что Милан - это восьмой топ-клуб, не сумевший забить в ворота Юнайтед. а Ливерпуль, который таки забил два, проиграл. это к вопросу о 80 миллионах за Магу )))
GGMU!!!

0
Champions of the world
19 Марта 2021, 01:03

Скучно, суховато, если говорить о содержании игры, но в целом заслуженная победа англичан. От россонери и вообще от этой игры ожидал большего, думал, что будет зрелище, как бывало раньше в матчах между этими двумя великими командами. Милан еще пока что неуверенно стоит на ногах, зацепиться бы по итогам сезона в ЛЧ, тогда можно считать сезон успешным.

0
Underdog
19 Марта 2021, 01:04

Ээээ,"скучно,суховато"... Давай тут без подробностей своей личной жизни со своим хозяином...

0
Champions of the world
19 Марта 2021, 01:07

На горшок и спать, детка.

0
nonredis
19 Марта 2021, 01:01

просто наемник решил

0
CELTIC FROST
19 Марта 2021, 01:00

Вымучили. игра была абсолютно равна, МЮ во многом повезло. // Уважаю Милан, надеюсь, что вскоре участники сегодняшнего поединка станут сильнее и встретятся в более ярких матчах в ЛЧ.

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