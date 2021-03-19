«МЮ» в скучном поединке победил в гостях «Милан» и прошёл дальше

Ответный матч между «Миланом» и «МЮ» в Лиге Европы получился довольно скучным. Судьбу матча и всего противостояния решил гол Погба в начале второй половины

В четверг определялись участники 1/4 финала Лиги Европы. Пожалуй, самый статусный матч с точки зрения вывески проходил в Милане, где одноимённая команда принимала «Манчестер Юнайтед». В следующем сезоне с большой долей вероятности обе команды будут играть в Лиге чемпионов, а пока они решали менее важную задачу. В первой встрече была зафиксирована ничья 1:1, так что выделить фаворита накануне ответного поединка было сложно.

Несмотря на громкую вывеску начало матча получилось довольно вялым. В самом дебюте Доннарумма едва не привёз мяч в свои ворота, выбив его на Джеймса, но валлиец не смог обработать футбольный снаряд. В остальном в первой половине стартового тайма отметить было нечего. В этой ситуации даже несильный дальний удар Фреда в руки голкипера «Милана» показался острым моментом, хотя таковым, конечно, не был.

Выстрел Салемакерса на 41-й минуте был чуть острее. Полузащитник «Милана» пробил по центру из-за пределов штрафной без сопротивления, но Хендерсон выручил свою команду. А вот прямо под занавес первого тайма «россонери» упустили уже реально голевой момент. Крунич из пределов штрафной замыкал прострел справа, но немного не попал в угол, так что на перерыв команды ушли при нулях на табло.

В перерыве на поле появился Поль Погба и тут же открыл счёт. «Манкунианцы» провели затяжную атаку, которая началась на правом краю. Уан-Биссака справа прострелил, удар Джеймса был заблокирован, но мяч отлетел на левый угол вратарской. Фред не дал соперникам выбить мяч, а Погба, успев сделать ложное движение, с близкого расстояния пробил точно в цель. Тут же хозяева едва не отыгрались, но удар Салемакерса из левой зоны штрафной парировал Хендерсон.

Спасать «Милан» вышел Златан Ибрагимович, и за шестнадцать минут до конца он мог сравнять счёт. После закидушки в штрафную он выиграл борьбу у Шоу и здорово пробил головой, но Хендерсон выручил партнёров. Однако нельзя было сказать, что «Милан» как-то серьёзно атаковал ворота соперника. Откровенно говоря, игра вообще была довольно вялой.

В концовке «Милан» обозначал давление, но серьёзных моментов у хозяев не было. «МЮ» же мог всё решить, когда Погба головой замыкал навес партнёра, но отправил мяч выше цели. В оставшееся время ничего так и не поменялось.

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» пробился в четвертьфинал Лиги Европы и поборется за трофей, и уже в пятницу узнает своего соперника. А «Милан» теперь сможет сконцентрироваться на внутреннем чемпионате, чтобы получить-таки путёвку в Лигу чемпионов на будущий сезон.