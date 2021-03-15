​Ибрагимович имеет шансы сыграть в ответном матче с «МЮ»

Последние медицинские тесты нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича позволяют футболисту рассчитывать на место в заявке на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед». Как сообщает Tuttosport, Ибрагимович вряд ли сыграет с первых минут, но может оказаться в запасе.

Ответная игра между «Миланом» и «Манчестер Юнайтед» пройдёт на «Сан-Сиро» в четверг, восемнадцатого марта. В первой игре на «Олд Траффорд» команды сыграли вничью 1:1, причём «россонери» сравняли счёт уже в добавленное время.

Из-за проблем со здоровьем Златан Ибрагимович в этом сезоне пропустил девятнадцать матчей «Милана».