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Сульшер подвёл итоги матча с «Миланом»

19 Марта 2021, 09:44,

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер подвел итоги ответного поединка с «Миланом» в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Манкунианцы отпраздновали минимальную победу со счетом 1:0.

«Конечно, я доволен результатом. «Манчестер Юнайтед» обыграл очень сильную команду. Нам очень не хватало Поля Погба. Этот футболист очень важен для нас, он стал серьезным усилением. Поль играет большую роль для команды», - приводит слова норвежского тренера Football-Italia.

По сумме двухматчевого противостояния «красные дьяволы» победили «россонери» с общим счетом 2:1 (1:1, 1:0). Жеребьевка 1/4 финала пройдет в пятницу, 19-го марта.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Юнайтед, Милан, Уле Гуннар Сульшер
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