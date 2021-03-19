Сульшер подвёл итоги матча с «Миланом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер подвел итоги ответного поединка с «Миланом» в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Манкунианцы отпраздновали минимальную победу со счетом 1:0.

«Конечно, я доволен результатом. «Манчестер Юнайтед» обыграл очень сильную команду. Нам очень не хватало Поля Погба. Этот футболист очень важен для нас, он стал серьезным усилением. Поль играет большую роль для команды», - приводит слова норвежского тренера Football-Italia.

По сумме двухматчевого противостояния «красные дьяволы» победили «россонери» с общим счетом 2:1 (1:1, 1:0). Жеребьевка 1/4 финала пройдет в пятницу, 19-го марта.