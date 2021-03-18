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​Ибрагимович попал в заявку «Милана» на матч с «МЮ», других форвардов нет

18 Марта 2021, 16:42,

Восстановившийся после травмы Златан Ибрагимович оказался в опубликованном пресс-службой «Милана» списке игроков, которые готовы сыграть в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед».

Стоит отметить, что других основных форвардов в заявке «Милана» нет – Рафаэль Леао, Анте Ребич и Марио Манджукич числятся в лазарете. Компанию Ибрагимовичу среди нападающих в заявке на игру составил 20-летний Риккардо Тонин, который за первую команду ещё не играл ни разу.

«Милан» и «Манчестер Юнайтед» начнут игру в 23:00 по Москве. В первом матче команды сыграли вничью в Англии – 1:1.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Милан, Златан Ибрагимович
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