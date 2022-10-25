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Лига чемпионов

«Милан» забил 4 гола в Загребе

25 Октября 2022 • 23:50 Комментировать (1)
Динамо Загреб
0:4
Милан
окончен

«Милан» гостил у загребского «Динамо» и повторного обыграл хорватскую команду в матче Лиги чемпионов. В первом тайме команды создали несколько полумоментов, а счет открыл Маттео Габбия, в падении головой замкнув навес со стандарта на дальнюю штангу. Сразу после перерыва Рафаэл Леау в прорыве по левому краю поля в одиночку решил судьбу момента и удвоил счет. Оливье Жиру с пенальти ударом в девятку сделал результат разгромным - 3:0. Леау и Жиру активничали в штрафной и способствовали срезке в сетку ворот от Роберта Любичича.

«Милан» вышел на второе место, а его соперник точно не сыграет в плей-офф Лиги чемпионов.

Протокол игры  
Динамо Загреб0:4Милан
  39'Габбия Маттео (0:1)
  49'Леау Рафаэл (0:2)
  59'Жиру Оливье (0:3)
  69'Любичич Роберт (0:4)
Ливакович ДоминикРистовски Стефан 58' (Шпикич Дарио ( 58') Шутало ЙосипПерич ДиноМохаррами СадехЛюбичич Роберт  58'Иванушец ЛукаМишич Йосип 75' (Булат Марко ( 75') Адеми Ариян  43' 57' (Батурина Мартин ( 57') Петкович Бруно 57' (Дрмич Йосип ( 57') Оршич Мислав 75' (Бочкай Петар ( 75')
Запасные: Марин АнтониоЭмрели МахирМенало ЛукаСтефульж ДаниэльЗагорац ДаниэльТеофил-Катерин КевинЛауритсен Расмус
Татарушану ЧиприанКалюлю ПьерГаббия МаттеоКьяер СимонТео Эрнандес 70' (Побега Томмазо ( 70') Тонали СандроБеннасер Исмаэль 70' (Балло-Туре Фоде ( 70') Ребич АнтеДе Кетеларе Шарль  46' 52' (Крунич Раде ( 52') Леау Рафаэл 70' (Мессьяс Жуниор ( 70') Жиру Оливье 81' (Ориги Дивок ( 81')
Запасные: Диас БраимЮнгдал АндреасКоубис АндрейНава Лапо
25 октября. Стадион "Максимир" (Загреб).

Видео

Динамо Загреб - Милан. 0:4. Гол Роберта Любичича в свои ворота (видео). Лига чемпионов. Футбол
Динамо Загреб - Милан. 0:4. Гол Роберта Любичича в свои ворота (видео). Лига чемпионов. Футбол
Динамо Загреб - Милан. 0:3. Гол Оливье Жиру с пенальти (видео). Лига чемпионов. Футбол
Динамо Загреб - Милан. 0:3. Гол Оливье Жиру с пенальти (видео). Лига чемпионов. Футбол
Динамо Загреб - Милан. 0:2. Гол Рафаэла Леау (видео). Лига чемпионов. Футбол
Динамо Загреб - Милан. 0:2. Гол Рафаэла Леау (видео). Лига чемпионов. Футбол
Динамо Загреб - Милан. 0:1. Гол Маттео Габбиа (видео). Лига чемпионов. Футбол
Динамо Загреб - Милан. 0:1. Гол Маттео Габбиа (видео). Лига чемпионов. Футбол

 

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Комментарии (1)
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Barca mes que un club
26 Октября 2022 в 00:36
Замечательно👍 Шансы Милана выйти из группы в 1/8 финала Лиги чемпионов увеличиваются. Теперь всё зависит от россонери, достаточно обыграть дома в 6 туре Зальцбург или даже сыграть с ними вничью.
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