«Милан» забил 4 гола в Загребе

«Милан» гостил у загребского «Динамо» и повторного обыграл хорватскую команду в матче Лиги чемпионов. В первом тайме команды создали несколько полумоментов, а счет открыл Маттео Габбия, в падении головой замкнув навес со стандарта на дальнюю штангу. Сразу после перерыва Рафаэл Леау в прорыве по левому краю поля в одиночку решил судьбу момента и удвоил счет. Оливье Жиру с пенальти ударом в девятку сделал результат разгромным - 3:0. Леау и Жиру активничали в штрафной и способствовали срезке в сетку ворот от Роберта Любичича.
«Милан» вышел на второе место, а его соперник точно не сыграет в плей-офф Лиги чемпионов.
Протокол игры
|39'Габбия Маттео (0:1)
|49'Леау Рафаэл (0:2)
|59'Жиру Оливье (0:3)
|69'Любичич Роберт (0:4)
Ливакович Доминик•Ристовски Стефан58' (Шпикич Дарио (58') •Шутало Йосип•Перич Дино•Мохаррами Садех•Любичич Роберт• 58'Иванушец Лука•Мишич Йосип75' (Булат Марко (75') •Адеми Ариян 43'57' (Батурина Мартин (57') •Петкович Бруно57' (Дрмич Йосип (57') •Оршич Мислав75' (Бочкай Петар (75')
Татарушану Чиприан•Калюлю Пьер•Габбия Маттео•Кьяер Симон•Тео Эрнандес70' (Побега Томмазо (70') •Тонали Сандро•Беннасер Исмаэль70' (Балло-Туре Фоде (70') •Ребич Анте•Де Кетеларе Шарль 46'52' (Крунич Раде (52') •Леау Рафаэл70' (Мессьяс Жуниор (70') •Жиру Оливье81' (Ориги Дивок (81')
Запасные: Диас Браим•Юнгдал Андреас•Коубис Андрей•Нава Лапо
25 октября. Стадион "Максимир" (Загреб).
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