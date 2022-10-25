«Милан» забил 4 гола в Загребе

«Милан» гостил у загребского «Динамо» и повторного обыграл хорватскую команду в матче Лиги чемпионов. В первом тайме команды создали несколько полумоментов, а счет открыл Маттео Габбия, в падении головой замкнув навес со стандарта на дальнюю штангу. Сразу после перерыва Рафаэл Леау в прорыве по левому краю поля в одиночку решил судьбу момента и удвоил счет. Оливье Жиру с пенальти ударом в девятку сделал результат разгромным - 3:0. Леау и Жиру активничали в штрафной и способствовали срезке в сетку ворот от Роберта Любичича.

«Милан» вышел на второе место, а его соперник точно не сыграет в плей-офф Лиги чемпионов.

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