Пиоли: «Милану» необходим хороший результат в предстоящем матче, чтобы претендовать на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли отметил важность предстоящего матча Лиги чемпионов против загребского «Динамо».

Встреча состоится во вторник. На данный момент на счету «россонери» четыре набранных очка, как и у хорватского коллектива, уступающего лишь по разнице голов. «Зальцбург» и «Челси» имеют в своём активе шесть и семь баллов соответственно.

«Нам нужно показать свой максимум в предстоящем матче, если мы хотим сохранить шансы на выход в 1/8 финала перед последним туром группового этапа. Мы хорошо подготовились, нас ждёт по-настоящему важная игра. «Динамо» не проигрывает дома весь 2022 год, что говорит о силе соперника. «Милану» нужно со всей ответственностью подойти к этому поединку», – заявил на пресс-конференции Пиоли.