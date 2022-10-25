«Милан» впервые с 2005 года забил четыре мяча на выезде в Лиге чемпионов

В матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов «Милан» отправился в хорватский Загреб, где устроил показательную расправу над местным «Динамо». Подопечные итальянского специалиста Стефано Пиоли забили четыре гола, и такое с «Миланом» произошло впервые с 2005 года - именно тогда итальянский гранд в последний раз забивал четыре или более мячей в матче самого престижного клубного турнира всего европейского футбола.

Матч между загребским «Динамо» и «Миланом» в рамках пятого тура группового раунда самого престижного клубного турнира европейского континента начался в 22 часа по московскому времени. Следить за ним можно в формате прямой онлайн-трансляции по ссылке на наш сайт.