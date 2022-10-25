Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

«Милан» выиграл все пять предыдущих матчей с загребским «Динамо»

25 Октября 2022 • 21:12 Комментировать
Динамо Загреб
...
Милан
1 4.80 X 3.80 2 1.73
Через 0 ч. 2 мин.

В пятом туре группового раунда Лиги чемпионов итальянский чемпион «Милан» сразится в гостевом матче с загребским «Динамо». Как выяснилось, команды пять раз встречались доселе между собой в главных еврокубковых турнирах - и все пять матчей выиграл «Милан».

Впервые это случилось в сезоне 1973\1974, тогда обе игры в рамках 1\16 Кубка Кубков закончились со счетом 3:1 и 1:0. Затем команды сошлись в Лиге чемпионов в сезоне 2000\2001, когда «Милан» выиграл со счетами 3:1 и 3:0. Наконец, был еще матч уже нынешней осенью, в первом круге группового раунда - и снова «Милан» победил 3:1.

Матч между загребским «Динамо» и «Миланом» в рамках пятого тура группового раунда самого престижного клубного турнира европейского континента начнется в 22 часа по московскому времени. Следить за ним можно будет в формате прямой онлайн-трансляции по ссылке на наш сайт.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Динамо Загреб
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ДИНАМО ЗАГРЕБ МИЛАН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Севилья Севилья
Копенгаген Копенгаген
3
0
1.58 3.95 6.30
Видео
Окончен
Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург
Челси Челси
1
2
5.30 3.65 1.70
Видео
25.10.22 в 22:00
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Реал Мадрид Реал Мадрид
3.30 3.95 2.07
Видео
25.10.22 в 22:00
ПСЖ ПСЖ
Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа
1.10 11.00 23.00
Видео
25.10.22 в 22:00
Селтик Селтик
Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк
2.24 3.45 3.30
Видео
25.10.22 в 22:00
Бенфика Бенфика
Ювентус Ювентус
2.41 3.35 3.05
Видео
25.10.22 в 22:00
Динамо Загреб Динамо Загреб
Милан Милан
5.00 4.00 1.69
Видео
25.10.22 в 22:00
Боруссия Д Боруссия Д
Манчестер Сити Манчестер Сити
4.10 4.10 1.81
Видео
26.10.22 в 19:45
Интер Милан Интер Милан
Виктория Пльзень Виктория Пльзень
1.22 6.80 14.00
Видео
26.10.22 в 19:45
Брюгге Брюгге
Порту Порту
3.65 3.35 2.13
Видео
26.10.22 в 22:00
Тоттенхэм Тоттенхэм
Спортинг Л Спортинг Л
1.57 4.10 6.20
Видео
26.10.22 в 22:00
Аякс Аякс
Ливерпуль Ливерпуль
4.70 4.20 1.70
Видео
26.10.22 в 22:00
Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр
Марсель Марсель
2.11 3.35 3.75
Видео
26.10.22 в 22:00
Наполи Наполи
Рейнджерс Рейнджерс
1.45 4.60 7.40
Видео
26.10.22 в 22:00
Барселона Барселона
Бавария Бавария
2.09 3.80 3.35
Видео
26.10.22 в 22:00
Атлетико М Атлетико М
Байер Л Байер Л
1.65 3.90 5.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 25 Октября
21:41 · Лига чемпионов
«Челси» вышел в плей-офф Лиги чемпионов после победного матча в Австрии 1
21:40 · Лига чемпионов
«Севилья» выбила «Копенгаген» из еврокубков, забив датчанам три мяча
21:30 · Лига чемпионов
«Боруссия» Дортмунд - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 1
21:30 · Лига чемпионов
«РБ Лейпциг» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:30 · Лига чемпионов
«Селтик» - «Шахтёр»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:30 · Лига чемпионов
«Бенфика» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:30 · Лига чемпионов
«ПСЖ» - «Маккаби» Хайфа: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:30 · Лига чемпионов
«Динамо» Загреб - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:18 · Лига чемпионов
«ПСЖ» объявил состав на матч с «Маккаби»
21:12 · Лига чемпионов
«Милан» выиграл все пять предыдущих матчей с загребским «Динамо»
21:06 · Лига чемпионов
​«Тоттенхэм» - «Спортинг» Лиссабон: прогноз на матч Лиги чемпионов – 26 октября 2022
21:05 · Лига чемпионов
«Милан» объявил состав на игру с загребским «Динамо»
20:56 · Лига чемпионов
«Ювентус» объявил состав на игру с «Бенфикой»
20:51 · Лига чемпионов
«Манчестер Сити» объявил состав на игру с дортмундской «Боруссией»
20:50 · Лига чемпионов
​«Аякс» - «Ливерпуль»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 26 октября 2022
Все новости
Рекомендуем