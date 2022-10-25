«Милан» выиграл все пять предыдущих матчей с загребским «Динамо»

В пятом туре группового раунда Лиги чемпионов итальянский чемпион «Милан» сразится в гостевом матче с загребским «Динамо». Как выяснилось, команды пять раз встречались доселе между собой в главных еврокубковых турнирах - и все пять матчей выиграл «Милан».

Впервые это случилось в сезоне 1973\1974, тогда обе игры в рамках 1\16 Кубка Кубков закончились со счетом 3:1 и 1:0. Затем команды сошлись в Лиге чемпионов в сезоне 2000\2001, когда «Милан» выиграл со счетами 3:1 и 3:0. Наконец, был еще матч уже нынешней осенью, в первом круге группового раунда - и снова «Милан» победил 3:1.

Матч между загребским «Динамо» и «Миланом» в рамках пятого тура группового раунда самого престижного клубного турнира европейского континента начнется в 22 часа по московскому времени. Следить за ним можно будет в формате прямой онлайн-трансляции по ссылке на наш сайт.