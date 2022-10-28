Радикалы из Bad Blue Boys «наехали» на сокашников, которые начали досрочно покидать стадион в ходе матча с «Миланом»

Минувший вторник оказался неудачным для загребского «Динамо» - команда получила четыре мяча от «Милана» на домашнем стадионе, и, судя по всему, рассталась с надеждой пройти в следующий раунд Лиги чемпионов.

Тем не менее, представители Bad Boys Blue, самой радикальной фанатской группировки «Динамо», делали все, что было в их силах для поддержки команды - даже когда счет стал уже 4:0. А вот менее преданные хорватские зрители начали покидать стадион уже к середине второго тайма - и теперь в социальных сетях получают «по ушам» от радикалов. Особенно возмущает последних то, что некоторые из присутствовавших на стадионе побросали около него свои «динамовские» футболки - это в глазах Bad Blue Boys вообще является настоящим богохульством.