Пиоли: «Мы должны сделать ещё один шаг»

Главный тренер итальянского «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал победу своей команды в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против хорватского «Динамо» (4:0).

Специалист отметил затруднительный старт в данном соревновании для «Милана», однако на текущий момент клуб сохраняет все шансы на выход в плей-офф турнира.

«Мы должны сделать ещё один шаг, и мы постараемся сделать это перед нашими болельщиками», - цитирует Пиоли Gianluca di Marzio.

В данный момент итальянский коллектив занимает второе место в своей группе. Следующий матч – против «Ред Булл Зальцбург», начало – второго ноября в 23:00.