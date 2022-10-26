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Лига чемпионов

Пиоли: «Мы должны сделать ещё один шаг»

26 Октября 2022 • 02:02 Комментировать
Динамо Загреб
0:4
Милан
окончен

Главный тренер итальянского «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал победу своей команды в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против хорватского «Динамо» (4:0).

Специалист отметил затруднительный старт в данном соревновании для «Милана», однако на текущий момент клуб сохраняет все шансы на выход в плей-офф турнира.

«Мы должны сделать ещё один шаг, и мы постараемся сделать это перед нашими болельщиками», - цитирует Пиоли Gianluca di Marzio.

В данный момент итальянский коллектив занимает второе место в своей группе. Следующий матч – против «Ред Булл Зальцбург», начало – второго ноября в 23:00.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Лига Чемпионов Стефано Пиоли
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