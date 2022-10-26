В загребском «Динамо» прокомментировали разгром от «Милана»

В матче предпоследнего тура группового этапа Лиги чемпионов загребское «Динамо» потерпело разгромное поражение от «Милана» со счетом 0:4. Своими эмоциями от матча поделился главный тренер хорватского коллектива Анте Чачич.

«Очень неприятный итог. Соперник играл лучше, однако у нас тоже были шансы забить. Очень жаль наших болельщиков, которые оказывали потрясающую поддержку. Но у «Динамо» не получилось дать отпор такому сильному сопернику», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

После пяти туров загребский клуб с четырьмя набранными баллами занимает последнее место в своей группе.