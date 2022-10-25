Ребич – о матче с загребским «Динамо»: «Знаем, насколько силён соперник на своём поле»

Нападающий «Милана» Анте Ребич высказался перед встречей с загребским «Динамо» в Лиге чемпионов.

Хорватский футболист знаком с успехами клуба из своей страны, поэтому считает, что «россонери» придётся непросто.

«Приятно вернуться в Хорватию и сыграть против моих друзей из загребского «Динамо». Мы хорошо подготовились к матчу, полностью осознаём необходимость победы для дальнейших перспектив в Лиге чемпионов. Соперник не проигрывал дома девять месяцев, и мы наслышаны о том, как они опасны в родных стенах», – цитирует Sky Sport Italia 29-летнего форварда, забившего три гола в составе «Милана» в нынешнем сезоне.