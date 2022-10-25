Габбия - самый молодой защитник «Милана» в 21-м веке, забивший в Лиге чемпионов

В матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов «Милан» отправился в хорватский Загреб, где устроил показательную расправу над местным «Динамо». Первый гол в составе команды Стефано Пиоли забил под занавес первой половины встречи Маттео Габбия, который в возрасте 23 лет 4 дней стал самым молодым защитником «Милана», забившим в Лиге чемпионов. Если же говорить в абсолюте, то лишь Кристиано Пануччи в 1993 и 1994 годах забивал за «Милан» в Лиге чемпионов в еще более юном возрасте.

Матч между загребским «Динамо» и «Миланом» в рамках пятого тура группового раунда самого престижного клубного турнира европейского континента начался в 22 часа по московскому времени. Следить за ним можно в формате прямой онлайн-трансляции по ссылке на наш сайт.