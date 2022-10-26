Жиру: «Мы могли забить и больше»

В матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов «Милан» отправился в хорватский Загреб, где устроил показательную расправу над местным «Динамо». Подопечные итальянского специалиста Стефано Пиоли забили четыре гола. Французский нападающий Оливье Жиру очень старался забить с игры, но ему удалось отличиться лишь с пенальти. Тем не менее, он очень доволен итоговым результатом матча. .

- Это большая победа. Мы хорошо подготовились к матчу. Хотелось хорошо начать его. Мы могли забить больше голов, но в целом, очень довольны и полученным результатом, - заявил Жиру в интервью pianetamilan.it.