Ютгла — о победе над «Атлетико»: «Впереди ещё три финала»

Нападающий «Брюгге» Ферран Ютгла прокомментировал победу над «Атлетико» (2:0) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Все в команде здорово себя проявили. Но впереди ещё три сложных матча. Три финала, можно сказать. Нужно сохранять спокойствие. Дело ещё не сделано», — цитирует Ютглу официальный сайт УЕФА.

После трёх сыгранных матчей «Брюгге» возглавляет турнирную таблицу группы B, имея в своём активе девять набранных очков. «Матрасники» же с тремя баллами замыкают квартет.

Ответная встреча между этими командами состоится 12 октября. Матч начнётся в 19:45 по московскому времени.