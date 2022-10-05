Савич назвал причину поражения «Атлетико» от «Брюгге»

Защитник мадридского «Атлетико» Стефан Савич высказался о поражении от бельгийского «Брюгге» (0:2) в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«Сопернику удалось использовать свои возможности, а у нас это не получилось. В этом и вся разница. У нас была такая же проблема во встрече с «Севильей» - множество нереализованных моментов. Нам нужно проанализировать свою игру и вынести урок», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.

В рамках четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов «матрасники» вновь встретятся с «Брюгге», но теперь на своем домашнем стадионе.