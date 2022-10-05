Симеоне - о поражении «Атлетико»: «Нужно сохранять спокойствие»

В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский «Атлетико» на выезде потерпел поражение от бельгийского «Брюгге» со счетом 0:2. По завершении встречи главный тренер «матрасников» Диего Симеоне высказался о неудаче своей команды.

«Это был неплохой поединок. В первой половине мы держали игру под контролем и имели несколько хороших моментов у ворот соперника. Однако «Брюгге» смог первым реализовать свой шанс и выйти вперед. Но еще все впереди. Нам нужно сохранять спокойствие. Еще все возможно, мы можем исправить ситуацию», - передает слова аргентинца пресс-служба УЕФА.

После трех туров «Брюгге» с девятью очками лидирует в группе В. «Атлетико» (3) занимает последнюю строчку.