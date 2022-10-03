Симеоне дал лестную оценку «Брюгге»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал предстоящий гостевой матч Лиги чемпионов против бельгийского «Брюгге».

«Сегодня у соперника отличный тренер, ставящий команде хороший стиль. «Брюгге» - динамичная команда, создающая сильное давление, играющая в атакующий футбол. Вот почему она трижды подряд становилась чемпионом», - цитирует наставника «матрасников» Mundo Deportivo.

Специалист также вспомнил о матче с «чёрно-синими», прошедшем четыре года назад в Бельгии и завершившемся нулевой ничьей. Симеоне признался, что та игра была сложной из-за сильной поддержки болельщиков хозяев поля.

Матч «Брюгге» - «Атлетико» начнётся четвёртого октября в 22:00. Игра пройдёт на стадионе «Ян Брейдель».