«Брюгге» далеко не дно, бельгийцы обыграли и «Атлетико»

«Брюгге» продолжает удивлять в группе Лиги чемпионов с «Атлетико», «Байером» и «Порту». Бельгийцы обыграли уже третьего противника, и сегодня был черед мадридцев. Альваро Мората мог открывать счет, но не переиграл голкипера, выйдя с ним один на один. А вот Ферран Ютгла и Камаль Сова порвали оборону испанцев в красивой комбинации - 1:0. После перерыва хозяева разыграли еще одну атаку, которую сильным ударом завершил Ютгла. «Атлетико» имел супершанс отыграться, но Антуан Гризманн с пенальти направил мяч в перекладину.
Протокол игры
|(1:0) Сова Камаль36'
|(2:0) Ютгла Ферран62'
Миньоле Симон• 76'Одои Денис• 37'Мехеле Брэндон•Abakar Sylla 89'90' (Jorne Spileers (90') •Bjorn Meijer79' (Соболь Эдуард (79') •Нильсен Каспер•Рафаэль Онедика• 45'Ванакен Ханс•Бушанан Тажон 71'79' (Баланта Эдер (79') •Ютгла Ферран86' (Нуса Антонио (86') •Сова Камаль
Облак Ян•Молина Науэль•Савич Стефан• 62'Хименес Хосе46' (Кондогбия Жоффрей (46') •Мандава Рейнилду• 54'Льоренте Маркос33' (Корреа Анхель (33') •Витсель Аксель•Коке Хорхе•Карраско Янник81' (Фелиш Жоау (81') •Мората Альваро65' (Кунья Матеус (65') •Гризманн Антуан
04 октября. Стадион "Ян Брейдель" (Брюгге).
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