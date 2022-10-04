«Брюгге» далеко не дно, бельгийцы обыграли и «Атлетико»

«Брюгге» продолжает удивлять в группе Лиги чемпионов с «Атлетико», «Байером» и «Порту». Бельгийцы обыграли уже третьего противника, и сегодня был черед мадридцев. Альваро Мората мог открывать счет, но не переиграл голкипера, выйдя с ним один на один. А вот Ферран Ютгла и Камаль Сова порвали оборону испанцев в красивой комбинации - 1:0. После перерыва хозяева разыграли еще одну атаку, которую сильным ударом завершил Ютгла. «Атлетико» имел супершанс отыграться, но Антуан Гризманн с пенальти направил мяч в перекладину.

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