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Лига чемпионов

Гризманн забил только 10 из 16 пенальти в «Атлетико»

04 Октября 2022 • 23:56 Комментировать
Брюгге
2:0
Атлетико М
окончен

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн имеет не лучшие показатели реализации одиннадцатиметровых.

Француз не смог забить с точки на 76-й минуте матча Лиги чемпионов против «Брюгге» при счёте 2:0 в пользу бельгийцев. В общей сложности, выступая за «Атлетико», Гризманн исполнял пенальти 16 раз, реализовав только 10 попыток. В Лиге чемпионов статистика форварда тоже не впечатляет – лишь четыре точных удара из семи.

После поражения от «Брюгге» мадридский «Атлетико» располагается на последней строчке в группе с тремя набранными очками. Бельгийский коллектив уверенно лидирует с девятью баллами в активе.

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Евро-Футбол.Ру,
Брюгге Атлетико Мадрид Антуан Гризманн
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