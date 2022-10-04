Гризманн забил только 10 из 16 пенальти в «Атлетико»

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн имеет не лучшие показатели реализации одиннадцатиметровых.

Француз не смог забить с точки на 76-й минуте матча Лиги чемпионов против «Брюгге» при счёте 2:0 в пользу бельгийцев. В общей сложности, выступая за «Атлетико», Гризманн исполнял пенальти 16 раз, реализовав только 10 попыток. В Лиге чемпионов статистика форварда тоже не впечатляет – лишь четыре точных удара из семи.

После поражения от «Брюгге» мадридский «Атлетико» располагается на последней строчке в группе с тремя набранными очками. Бельгийский коллектив уверенно лидирует с девятью баллами в активе.