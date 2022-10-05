Коке: «Атлетико» нужно проявить характер»

Полузащитник и капитан мадридского «Атлетико» Коке высказался о поражении от бельгийского «Брюгге» (0:2) в поединке третьего тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

«Нам противостояла команда, которая отлично показывает себя в Лиге чемпионов. Соперник проявил настойчивость и смог дважды поразить наши ворота. У нас достаточно равная группа. «Атлетико» нужно проявить характер, ведь нам ничего не упадет с неба», - передает слова хавбека пресс-служба УЕФА.

После трех туров «Брюгге» с девятью набранными баллами занимает первое место в турнирной таблице. Что касается «Атлетико», то мадридский коллектив набрал четыре балла и идет на четвертой строчке.