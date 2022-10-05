Миньоле дал комментарий после победы над «Атлетико»

Страж ворот бельгийского «Брюгге» Симон Миньоле прокомментировал победу над мадридским «Атлетико» (2:0) в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов.

«Очень доволен результатом, рад за команду и наших болельщиков. Хочется верить, что «Брюгге» продолжит играть так же хорошо и в следующих матчах», - передает слова вратаря пресс-служба УЕФА.

Бельгийский клуб набрал девять баллов после трех туров и уверенно лидирует в таблице своей группы. В четвертом туре «Брюгге» проведет ответную встречу с «матрасниками» в Мадриде. Матч состоится на стадионе «Ванда Метрополитано».