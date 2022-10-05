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Лига чемпионов

Миньоле дал комментарий после победы над «Атлетико»

05 Октября 2022 • 08:46 Комментировать
Брюгге
2:0
Атлетико М
окончен

Страж ворот бельгийского «Брюгге» Симон Миньоле прокомментировал победу над мадридским «Атлетико» (2:0) в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов.

«Очень доволен результатом, рад за команду и наших болельщиков. Хочется верить, что «Брюгге» продолжит играть так же хорошо и в следующих матчах», - передает слова вратаря пресс-служба УЕФА.

Бельгийский клуб набрал девять баллов после трех туров и уверенно лидирует в таблице своей группы. В четвертом туре «Брюгге» проведет ответную встречу с «матрасниками» в Мадриде. Матч состоится на стадионе «Ванда Метрополитано».

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Евро-Футбол.Ру,
Брюгге Атлетико Мадрид Симон Миньоле
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