«Атлетико» пора расставаться с Симеоне

«Атлетико» всё больше упирается в тупик, и выхода из него не видно. Кажется, Диего Симеоне выжал всё, что мог, но «матрасники» боятся перемен. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об этом.

Во вторник «Атлетико» проиграл «Брюгге» 0:2, но это скорее повод для обсуждения будущего Диего Симеоне во главе «матрасников». Конечно, не стоит увольнять тренера из-за одной неудачи. Просто это ещё одно подтверждение, что «Атлетико» уже совсем не тот.

Мы привыкли воспринимать «Атлетико» в роли большого клуба. За последние десять лет «матрасники» дважды выиграли чемпионат Испании и дважды были вторыми, дважды доходили до финала Лиги чемпионов, побеждали в Лиге Европы. Это всё во многом заслуга Диего Симеоне, сумевшего сколотить команду, которая этого добивалась. Когда сейчас заходит речь об «Атлетико», все примерно понимают, как и чего ждать от этой команды, как она будет играть. Это очень тренерский проект. И многим кажется, что уйдёт Симеоне – и «Атлетико» рухнет туда, где он был до аргентинца. Станет середняком Испании, который может как выстрелить, так и оказаться где-то в середине таблицы.

Однако есть ощущение, что «Атлетико» в некотором роде завис в том, что сам уже не понимает своего места в футболе. Симеоне выстраивал бойцовский коллектив, где на первый план выходили характер, борьба, желание. Кажется, нет никого, кто назвал бы игру «Атлетико» красивой. Нет, здесь всегда были другие идеалы. Пока «матрасники» были «середняком», который рвётся к вершине, это прекрасно работало. Многие топ-клубы снисходительно относились к мадридцам, за что и получали регулярно.

Сейчас отношение к «Атлетико» другое. Мадридцев воспринимают как топ-клуб. А как иначе относиться к коллективу, который за 100 с лишним миллионов евро покупает, например, Фелиша? Мадридцы уже давно большой клуб по тратам, который способен бороться за сильных игроков, тем не менее «Атлетико» продолжает строить игру «маленькой кусачей» команды. В последние годы много раз обсуждалось, что Симеоне предпринимает попытки сделать что-то иное, сделать команду более атакующей. Однако всё, как правило, сводится к тому, что было – борьба, дисциплина и футбол как тяжкий труд, а не искусство.

Проблема в том, что соперники «Атлетико» в очных встречах сами уже закрываются. В позиционном же футболе подопечные Симеоне не так хороши. Лучше всего это проявилось в недавнем мадридском дерби. «Реал» против «Атлетико» решил сам сыграть в стиле Симеоне. «Матрасники» катали мяч и не понимали, как подступиться, а «сливочные» провели разящую атаку, потом вторую и в стиле соперника спокойно довели матч до победы, пусть даже и пропустили. «Атлетико» просто не мог что-то предложить «Реалу», и в последние годы мы видим это всё чаще и чаще.

«Атлетико» в умах считается большим клубом, но едва ли в каких-то раскладах кто-то считает «матрасников» реальным претендентом на победу в Лиге чемпионов или даже чемпионате Испании. Как это может изменить Симеоне, непонятно. Конечно, можно выстроить заново сверхоборонительную систему и найти форварда-бомбардира, который будет реализовывать моменты без промаха. Однако на вторых охотятся во всем мире. Получилось с Луисом Суаресом, но возраст быстро догнал уругвайца. Альваро Мората же далеко не форвард-киллер. При этом и непроходимой обороны у «Атлетико» уже нет.

На самом деле, кажется, что «Атлетико» пора менять тренера. Это уже серьёзный клуб с большими финансами. Грамотный тренер с таким ресурсом может выстроить другую игру. Понятное дело, что в «Атлетико» боятся перемен. До Симеоне «матрасники» не были на вершине, и понятно чисто человеческое опасение, что с уходом аргентинца всё изменится. Однако правда в том, что «Атлетико» сам уже совсем другой, нежели был к моменту прихода аргентинца.

Риск смены тренера ясен. Просто стоит посмотреть на «Манчестер Юнайтед», чтобы понять, насколько болезненным это может быть. И всё же совершенно очевидно, что «Атлетико» уже упёрся в потолок и прогресса нет.

Роман Андреев