Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

«Брюгге» установил рекорд результативности для бельгийских клубов

05 Октября 2022 • 01:56 Комментировать
Брюгге
2:0
Атлетико М
окончен

После трех туров группового раунда Лиги чемпионов «Брюгге» демонстрирует феноменальные результаты - команда набрала девять очков, выиграв всухую все три матча. Сперва был повержен леверкузенский «Байер», правда, с минимальным счетом. Затем «Брюгге» уничтожил в гостях «Порту» - 4:0. А во вторник бельгийцы переиграли еще и мадридский «Атлетико» - один из лучших клубов Европы, неоднократный финалист и победитель европейских турниров. Таким образом, «Брюгге» установил абсолютный рекорд для бельгийских клубов после первого круга группового раунда, еще ни разу ни один клуб из Бельгии не играл столь успешно.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Брюгге Атлетико Мадрид
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Бавария Бавария
Виктория Пльзень Виктория Пльзень
5
0
1.09 10.50 28.00
Видео
Окончен
Марсель Марсель
Спортинг Л Спортинг Л
4
1
2.42 3.30 3.00
Видео
Окончен
Аякс Аякс
Наполи Наполи
1
6
2.37 3.65 2.85
Видео
Окончен
Брюгге Брюгге
Атлетико М Атлетико М
2
0
2.20 4.00 2.65
Видео
Окончен
Порту Порту
Байер Л Байер Л
2
0
2.17 3.60 3.20
Видео
Окончен
Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр
Тоттенхэм Тоттенхэм
0
0
3.35 3.65 2.10
Видео
Окончен
Ливерпуль Ливерпуль
Рейнджерс Рейнджерс
2
0
Видео
Окончен
Интер Милан Интер Милан
Барселона Барселона
1
0
4.10 4.20 1.67
Видео
05.10.22 в 19:45
Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург
Динамо Загреб Динамо Загреб
1.52 4.70 6.00
Видео
05.10.22 в 19:45
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Селтик Селтик
1.51 5.00 5.80
Видео
05.10.22 в 22:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк
1.23 7.20 11.00
Видео
05.10.22 в 22:00
Ювентус Ювентус
Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа
1.21 7.20 13.00
Видео
05.10.22 в 22:00
Челси Челси
Милан Милан
1.82 3.95 4.20
Видео
05.10.22 в 22:00
Севилья Севилья
Боруссия Д Боруссия Д
3.20 3.65 2.21
Видео
05.10.22 в 22:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Копенгаген Копенгаген
1.15 9.00 18.00
Видео
05.10.22 в 22:00
Бенфика Бенфика
ПСЖ ПСЖ
4.60 4.30 1.69
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 05 Октября
02:41 · Лига чемпионов
Распадори: «Спаллетти придаёт уверенности»
02:38 · Лига чемпионов
Джованни Симеоне: «Идеальный матч»
02:33 · Лига чемпионов
Де Лаурентис: «Великолепная команда»
02:28 · Лига чемпионов
Кейн: «Завязли в обороне соперника»
02:15 · Лига чемпионов
Льорис сыграл 20-й сухой матч в Лиге чемпионов
02:08 · Лига чемпионов
Хёйбьерг: «Не могу быть довольным»
02:03 · Лига чемпионов
Конте доволен ничьей «Тоттенхэма» с «Айнтрахтом»
01:56 · Лига чемпионов
«Брюгге» установил рекорд результативности для бельгийских клубов
01:53 · Лига чемпионов
«Барселона» готовит официальную жалобу в УЕФА после судейского скандала
01:43 · Лига чемпионов
Ван Бронкхорст: «Говорят, что «Ливерпуль» уже не тот, но сегодня команда показала, на что способна»
01:28 · Лига чемпионов
Чалханоглу рассказал, как совет Онаны помог ему забить «Барселоне» 1
01:14 · Лига чемпионов
Индзаги – о матче с «Барселоной»: «Отличный результат против одной из лучших команд мира»
01:02 · Лига чемпионов
Спаллетти – о победе над «Аяксом»: «Такой игрой гордился бы сам Марадона»
00:52 · Лига чемпионов
Клопп – о победе над «Рейнджерс»: «Сыграли именно так, как хотели, но могли забить больше»
00:42 · Лига чемпионов
Хави – о матче с «Интером»: «Результат несправедлив, я очень зол» 9
Все новости
Рекомендуем