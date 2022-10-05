После трех туров группового раунда Лиги чемпионов «Брюгге» демонстрирует феноменальные результаты - команда набрала девять очков, выиграв всухую все три матча. Сперва был повержен леверкузенский «Байер», правда, с минимальным счетом. Затем «Брюгге» уничтожил в гостях «Порту» - 4:0. А во вторник бельгийцы переиграли еще и мадридский «Атлетико» - один из лучших клубов Европы, неоднократный финалист и победитель европейских турниров. Таким образом, «Брюгге» установил абсолютный рекорд для бельгийских клубов после первого круга группового раунда, еще ни разу ни один клуб из Бельгии не играл столь успешно.
«Брюгге» установил рекорд результативности для бельгийских клубов
|Брюгге
|Атлетико М
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