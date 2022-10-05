«Брюгге» установил рекорд результативности для бельгийских клубов

После трех туров группового раунда Лиги чемпионов «Брюгге» демонстрирует феноменальные результаты - команда набрала девять очков, выиграв всухую все три матча. Сперва был повержен леверкузенский «Байер», правда, с минимальным счетом. Затем «Брюгге» уничтожил в гостях «Порту» - 4:0. А во вторник бельгийцы переиграли еще и мадридский «Атлетико» - один из лучших клубов Европы, неоднократный финалист и победитель европейских турниров. Таким образом, «Брюгге» установил абсолютный рекорд для бельгийских клубов после первого круга группового раунда, еще ни разу ни один клуб из Бельгии не играл столь успешно.