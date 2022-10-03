Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Коке высказался о трудной ситуации в Лиге чемпионов

03 Октября 2022 • 23:42 Комментировать
Брюгге
...
Атлетико М
1 2.35 X 3.90 2 2.50
Через 21 ч. 26 мин.

Полузащитник мадридского «Атлетико» Коке высказался о сложной ситуации «матрасников» на групповой стадии Лиги чемпионов.

«Мы бы хотели взять шесть очков, но у нас их всего три. Мы должны всё исправить. Очевидно, что, как и во всех играх на любом стадионе, мы выйдем побеждать, делать всё правильно», – заявил рекордсмен «Атлетико» по числу матчей, чьи слова приводит Mundo Deportivo.

Хавбек отметил, что игра против «Брюгге» не станет простой, поскольку любой поединок отличается от предыдущего. По мнению Коке, игроки «матрасников» получили необходимую уверенность от победы над «Севильей» в последнем туре Ла Лиги.

После двух туров «Атлетико» находится на третьей строчке в своём квартете. Встреча с неожиданно лидирующим «Брюгге» пройдёт в Бельгии 4 октября. Стартовый свисток судьи назначен на 22:00 по московскому времени.
 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Коке
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БРЮГГЕ АТЛЕТИКО М
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
04.10  19:45 Марсель ... Спортинг Л 1.86 3.75 4.30
04.10  19:45 Бавария ... Виктория Пльзень 1.13 10.00 18.00
04.10  22:00 Аякс ... Наполи 2.13 3.60 3.40
04.10  22:00 Брюгге ... Атлетико М 3.50 3.20 2.26
04.10  22:00 Порту ... Байер Л 2.13 3.35 3.65
04.10  22:00 Айнтрахт Фр ... Тоттенхэм 3.80 3.60 2.00
04.10  22:00 Ливерпуль ... Рейнджерс 1.25 6.80 10.00
04.10  22:00 Интер Милан ... Барселона 3.45 3.45 2.17
Все матчи
Новости
03 Октября
23:52 · Лига чемпионов
Перишич поделился ожиданиями от игры против франкфуртского «Айнтрахта»
23:47 · Лига чемпионов
Симеоне дал лестную оценку «Брюгге»
23:42 · Лига чемпионов
Коке высказался о трудной ситуации в Лиге чемпионов
23:04 · Лига чемпионов
Обамеянг: «Челси» должен обыграть «Милан» для выхода из группы ЛЧ»
22:15 · Лига чемпионов
Хави планирует воспользоваться плохой формой «Интера»
21:45 · Лига чемпионов
​«Аякс» - «Наполи»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 4 октября 2022
21:30 · Лига чемпионов
«Ливерпуль» - «Рейнджерс»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 4 октября 2022
18:41 · Лига чемпионов
Дармиан рассказал об ожиданиях от матча с «Барселоной» в Лиге чемпионов
18:39 · Лига чемпионов
​Ройс не восстановится к матчу с «Севильей»
18:33 · Лига чемпионов
​Чеферин уверен, что Суперлига не возродится
18:17 · Лига чемпионов
​Шевченко: «Челси» приедет в Милан за победой»
16:54 · Лига чемпионов
Стали известны результаты жеребьевки группового этапа женской ЛЧ
16:40 · Лига чемпионов
​Индзаги: «Нужно наносить удары по «Барселоне» в нужный момент» 2
16:31 · Испания. Ла Лига
Куртуа снова прошёл обследование
16:16 · Лига чемпионов
​Лаутаро Мартинес может не сыграть с «Барселоной»
Все новости
Рекомендуем