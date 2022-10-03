Коке высказался о трудной ситуации в Лиге чемпионов

Полузащитник мадридского «Атлетико» Коке высказался о сложной ситуации «матрасников» на групповой стадии Лиги чемпионов.

«Мы бы хотели взять шесть очков, но у нас их всего три. Мы должны всё исправить. Очевидно, что, как и во всех играх на любом стадионе, мы выйдем побеждать, делать всё правильно», – заявил рекордсмен «Атлетико» по числу матчей, чьи слова приводит Mundo Deportivo.

Хавбек отметил, что игра против «Брюгге» не станет простой, поскольку любой поединок отличается от предыдущего. По мнению Коке, игроки «матрасников» получили необходимую уверенность от победы над «Севильей» в последнем туре Ла Лиги.

После двух туров «Атлетико» находится на третьей строчке в своём квартете. Встреча с неожиданно лидирующим «Брюгге» пройдёт в Бельгии 4 октября. Стартовый свисток судьи назначен на 22:00 по московскому времени.

