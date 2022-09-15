Голкипер «Рейнджерс» вошёл в пятерку самых возрастных участников Лиги чемпионов

Во втором туре группового раунда Лиги чемпионов шотландский «Глазго Рейнджерс» снова проиграл, на сей раз уже на своем поле - 0:3 от «Наполи». В составе «рейнджеров» на поле вышел голкипер Аллан Макгрегор - и в возрасте 40 лет 226 дней он стал пятым по возрасту игроком, который выступал в матче Лиги чемпионов.

Старше него были лишь следующие футболисты - Марко Баллотта, голкипер «Лацио», в возрасте 43 лет 252 дней, затем Джанлуиджи Буффон в возрасте 42 лет 315 дней, выступавший в тот момент за «Ювентус», Александр Шовковский из киевского «Динамо», сыгравший свой последний матч в турнире в возрасте 41 года 255 дней, и Марк Шварцер из «Челси», 41 год 206 дней.