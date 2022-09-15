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Лига чемпионов

Голкипер «Рейнджерс» вошёл в пятерку самых возрастных участников Лиги чемпионов

 
15 Сентября 2022 • 02:10 Комментировать
Рейнджерс
0:3
Наполи
окончен

Во втором туре группового раунда Лиги чемпионов шотландский «Глазго Рейнджерс» снова проиграл, на сей раз уже на своем поле - 0:3 от «Наполи». В составе «рейнджеров» на поле вышел голкипер Аллан Макгрегор - и в возрасте 40 лет 226 дней он стал пятым по возрасту игроком, который выступал в матче Лиги чемпионов.

Старше него были лишь следующие футболисты - Марко Баллотта, голкипер «Лацио», в возрасте 43 лет 252 дней, затем Джанлуиджи Буффон в возрасте 42 лет 315 дней, выступавший в тот момент за «Ювентус», Александр Шовковский из киевского «Динамо», сыгравший свой последний матч в турнире в возрасте 41 года 255 дней, и Марк Шварцер из «Челси», 41 год 206 дней.

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Евро-Футбол.Ру,
Глазго Рейнджерс Аллан Макгрегор
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окончен Копенгаген 0:0 Севилья 2.02 4.00 3.00
окончен Манчестер Сити 2:1 Боруссия Д 1.30 5.50 7.60
окончен Ювентус 1:2 Бенфика 2.30 3.35 3.15
окончен Рейнджерс 0:3 Наполи
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