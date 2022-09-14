«Рейнджерс» в меньшинстве не выстоял против «Наполи»

«Рейнджерс» и «Наполи» на день позже, но сыграли в Лиге чемпионов. В самом начале Петр Зелиньски зарядил в штангу. Первый тайм прошел в обмене моментами, а в начале второго шотландцы остались в меньшинстве и получили пенальти в свои ворота. Зелиньски не смог переиграть вратаря. Ситуация повторилась после просьбы арбитра перебить. Вскоре Хвича Кварацхелия заработал новый 11-метровый, к мячу подошел Матео Политано и открыл счет. В концовке отличился Джакомо Распадори, а Танги Ндомбеле сделал счет разгромным - 3:0.

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