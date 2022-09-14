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Лига чемпионов

«Рейнджерс» в меньшинстве не выстоял против «Наполи»

 
14 Сентября 2022 • 23:57 Комментировать
Рейнджерс
0:3
Наполи
окончен

«Рейнджерс» и «Наполи» на день позже, но сыграли в Лиге чемпионов.  В самом начале Петр Зелиньски зарядил в штангу. Первый тайм прошел в обмене моментами, а в начале второго шотландцы остались в меньшинстве и получили пенальти в свои ворота. Зелиньски не смог переиграть вратаря. Ситуация повторилась после просьбы арбитра перебить. Вскоре Хвича Кварацхелия заработал новый 11-метровый, к мячу подошел Матео Политано и открыл счет. В концовке отличился Джакомо Распадори, а Танги Ндомбеле сделал счет разгромным - 3:0.

Протокол игры  
Рейнджерс0:3Наполи
  68'Политано Маттео (0:1)
  85'Распадори Джакомо (0:2)
  90'Ндомбеле Танги (0:3)
Макгрегор АлланТавернье Джеймс  74' 82' (Тильман Малик ( 82') Голдсон КоннорСэндс Джеймс  54'  55'Баришич Борна  67'Джек Райан 63' (Кинг Леон ( 63') Ландстрем Джон  35'Арфилд Скотт 72' (Чолак Антонио-Мирко ( 72') Дэвис Стивен 82' (Камара Глен ( 82') Кент РайанМорелос Альфредо  22' 72' (Матондо Рабби ( 72')
Запасные: Йылмаз РыдванМаккрори РоббиРайт СкоттДивайн АдамLewis BudinauckasСакала ФэшнДэвис Бен II
Мерет АлексДи Лоренцо ДжованниРрахмани АмирКим Мин-ЧжэРуй Мариу 77' (Оливера Матиас ( 77') Замбо-Ангисса Андре-ФранкЛоботка СтаниславЗелиньски Пётр 82' (Ндомбеле Танги ( 82') Политано Маттео  42' 77' (Дзербин Алессио ( 77') Симеоне Джованни 77' (Распадори Джакомо ( 77') Кварацхелия Хвича 90' (Элмас Эльиф ( 90')
Запасные: Сиригу СальватореГаэтано ДжанлукаИдасяк ГубертЖуан ЖезусДзаноли АлессандроЭстигор Лео
14 сентября. Стадион "Айброкс".

Видео

0:1. Гол с пенальти Маттео Политано (видео). Лига чемпионов. Футбол
0:1. Гол с пенальти Маттео Политано (видео). Лига чемпионов. Футбол
0:2. Гол Джакомо Распадори (видео). Лига чемпионов. Футбол
0:2. Гол Джакомо Распадори (видео). Лига чемпионов. Футбол
0:3. Гол Танги Ндомбеле (видео). Лига чемпионов. Футбол
0:3. Гол Танги Ндомбеле (видео). Лига чемпионов. Футбол
Голы и лучшие моменты (видео). Лига чемпионов. Футбол
Голы и лучшие моменты (видео). Лига чемпионов. Футбол

 

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окончен Милан 3:1 Динамо Загреб 1.37 5.00 8.50
окончен Реал Мадрид 2:0 РБ Лейпциг
окончен Маккаби Хайфа 1:3 ПСЖ 10.50 6.50 1.25
окончен Челси 1:1 Ред Булл Зальцбург 1.35 5.50 8.00
окончен Копенгаген 0:0 Севилья 2.02 4.00 3.00
окончен Манчестер Сити 2:1 Боруссия Д 1.30 5.50 7.60
окончен Ювентус 1:2 Бенфика 2.30 3.35 3.15
окончен Рейнджерс 0:3 Наполи
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