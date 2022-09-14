«Рейнджерс» в меньшинстве не выстоял против «Наполи»

«Рейнджерс» и «Наполи» на день позже, но сыграли в Лиге чемпионов. В самом начале Петр Зелиньски зарядил в штангу. Первый тайм прошел в обмене моментами, а в начале второго шотландцы остались в меньшинстве и получили пенальти в свои ворота. Зелиньски не смог переиграть вратаря. Ситуация повторилась после просьбы арбитра перебить. Вскоре Хвича Кварацхелия заработал новый 11-метровый, к мячу подошел Матео Политано и открыл счет. В концовке отличился Джакомо Распадори, а Танги Ндомбеле сделал счет разгромным - 3:0.
Протокол игры
|68'Политано Маттео (0:1)
|85'Распадори Джакомо (0:2)
|90'Ндомбеле Танги (0:3)
Макгрегор Аллан•Тавернье Джеймс 74'82' (Тильман Малик (82') •Голдсон Коннор•Сэндс Джеймс 54'• 55'Баришич Борна• 67'Джек Райан63' (Кинг Леон (63') •Ландстрем Джон• 35'Арфилд Скотт72' (Чолак Антонио-Мирко (72') •Дэвис Стивен82' (Камара Глен (82') •Кент Райан•Морелос Альфредо 22'72' (Матондо Рабби (72')
Мерет Алекс•Ди Лоренцо Джованни•Ррахмани Амир•Ким Мин-Чжэ•Руй Мариу77' (Оливера Матиас (77') •Замбо-Ангисса Андре-Франк•Лоботка Станислав•Зелиньски Пётр82' (Ндомбеле Танги (82') •Политано Маттео 42'77' (Дзербин Алессио (77') •Симеоне Джованни77' (Распадори Джакомо (77') •Кварацхелия Хвича90' (Элмас Эльиф (90')
14 сентября. Стадион "Айброкс".
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