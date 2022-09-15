За два тура Лиги чемпионов «Наполи» уже повторил рекорд по количеству заработанных пенальти

Во втором туре группового раунда Лиги чемпионов шотландский «Глазго Рейнджерс» снова проиграл, на сей раз уже на своем поле - 0:3 от «Наполи». Счет в этом матче был открыт только в середине второго тайма, это получилось с пенальти, который, к слову, заработал Хвича Кварацхелия.

Это был уже второй пенальти для «Наполи» в прошедшем матче, при этом с первого итальянцы забить не могли. В общей сложности за два первых раунда группового турнира Лиги чемпионов команда заработала пенальти целых четыре раза - и это уже повторение наивысшего количества заработанных любой командой за сезон в Лиге чемпионов пенальти, а у «Наполи» в запасе еще четыре игры как минимум.