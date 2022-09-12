​Хвича: «Игра против «Ливерпуля» показала, на что способна наша команда»

На прошлой неделе «Наполи» разгромил «Ливерпуль» (4:1) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Полузащитник итальянской команды Хвича Кварацхелия, известный в России по выступлениям за «Локомотив» и «Рубин», вспомнил о той победе.

«Выступить в Лиге чемпионов – мечта каждого игрока. Матч против «Ливерпуля» был особенным. Победа над одной из лучших команд Европы показала, на что способна наша команда. Обыграть «Ливерпуль» сложно, особенно так, как это сделали мы.

Мы показали хороший результат, но перед игрой с «Рейнджерсом» он ничего не значит. Они будут играть перед своими фанатами и захотят победить», - сказал Кварацхелия Daily Record.