УЕФА объявил о переносе матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов между шотландским «Рейнджерсом» и итальянским «Наполи». Команды сыграют не 13, а 14 сентября, в среду. Связано это с ограниченными ресурсами местной полиции из-за смерти королевы Елизаветы II.

Отмечается, что на матч не будут допущены болельщики «Наполи». Чтобы соблюсти справедливость, фанатов «Рейнджерса» не будет на поединке команд в Италии во втором круге групповой стадии.

После первого тура групповой стадии Лиги чемпионов «Наполи» имеет в своём кармане 3 очка. У «Рейнджерса» пока что набранных баллов нет.