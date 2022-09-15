Спаллетти: «Наполи» наслаждается волшебными еврокубковыми вечерами»

Наставник «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал победу над «Глазго Рейнджерс» в матче второго тура группового раунда ЛЧ. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу неаполитанского коллектива.

«Мои подопечные показали отличную игру, хочу поздравить их с этим. «Наполи» победил, хотя в первом тайме не смог ничего выжать из своего преимущества. Команда наслаждается волшебными еврокубковыми вечерами. Мы заслужили это благодаря своей кропотливой работе», - передает слова тренера пресс-служба УЕФА.

В следующем туре «Наполи» встретится с амстердамским «Аяксом».