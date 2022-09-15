Кварацхелия установил рекорд текущего сезона Лиги чемпионов

Новичок «Наполи» Хвича Кварацхелия принял участие в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против шотландского «Глазго Рейнджерс». Итальянский топ-клуб отпраздновал уверенную победу со счетом 3:0.

Как сообщает Opta, грузинский полузащитник отметился рекордным показателем среди всех игроков в нынешнем сезоне турнира. Хвича нанес восемь ударов по воротам британского соперника, но голевыми действиями не отметился. Пока никто из футболистов не пробивал так часто по владениям оппонентов в текущей кампании.

«Наполи» лидирует в своем квартете с шестью очками. В первом туре неаполитанцы одержали крупную победу над «Ливерпулем» (4:1).