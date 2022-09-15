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Лига чемпионов

Кварацхелия установил рекорд текущего сезона Лиги чемпионов

 
15 Сентября 2022 • 07:27 Комментировать
Рейнджерс
0:3
Наполи
окончен

Новичок «Наполи» Хвича Кварацхелия принял участие в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против шотландского «Глазго Рейнджерс». Итальянский топ-клуб отпраздновал уверенную победу со счетом 3:0.

Как сообщает Opta, грузинский полузащитник отметился рекордным показателем среди всех игроков в нынешнем сезоне турнира. Хвича нанес восемь ударов по воротам британского соперника, но голевыми действиями не отметился. Пока никто из футболистов не пробивал так часто по владениям оппонентов в текущей кампании.

«Наполи» лидирует в своем квартете с шестью очками. В первом туре неаполитанцы одержали крупную победу над «Ливерпулем» (4:1).

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Хвича Кварацхелия
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