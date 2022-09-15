Тренер «Рейнджерс»: «Игра была неплохой, чего не скажешь о результате»

Наставник шотландского клуба «Глазго Рейнджерс» Джованни ван Бронкхорст прокомментировал разгромное домашнее поражение от «Наполи» (0:3) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

«Это была неплохая игра, чего не скажешь о результате на табло. «Рейнджерс» слишком крупно проиграл. В самом начале мы на равных противостояли «Наполи», смогли создать несколько неплохих моментов. Но когда начали уступать в счете, были вынуждены рисковать. Мы расстроены, ведь до удаления оказывали достойное сопротивление», - цитирует тренера пресс-служба УЕФА.

В следующем туре «Рейнджерс» сыграет против «Ливерпуля».