Шкриньяр: «С «Викторией» надо быть начеку»

Миланский «Интер» неудачно начал свои выступления в Лиге чемпионов, в первом туре самого престижного клубного турнира Европы подопечные Симоне Индзаги сыграли с «Баварией» и проиграли со счетом 0:2.

Теперь команде предстоит сразиться с чешской «Викторией», которая в этой группе выглядит как поставщик очков. Своим мнением о предстоящей игре поделился Милан Шкриньяр - защитник «нерадзурри».

- Прогресс «Виктории» в последнее время очевиден, это мотивированная и физически очень подготовленная команда. Они проводят быстрые контратаки, в связи с чем нам надо быть начеку, - цитирует Индзаги официальный сайт УЕФА.