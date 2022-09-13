Симоне Индзаги прокомментировал победу «Интера» над «Викторией»

Наставник «Интера» Симоне Индзаги доволен игрой команды в матче Лиги чемпионов против «Виктории» Пльзень.

Выезд в Чехию завершился для «нерадзурри» победой со счётом 2:0.

«Мы очень довольны. Мы знали, что соперника нельзя недооценивать. Мы помним неудачную статистику итальянских команд в Пльзени. Команда здорово проявила себя, сохранила предельную сосредоточенность, я поздравил ребят», – сказал Индзаги после матча.

Рулевой «Интера» также отметил игру Эдина Джеко, забившего и ассистировавшего в поединке с «Викторией»: Эдин был хорош. Когда вернётся Лукаку, я смогу производить изменения в атакующей линии, задействуя и Эдина, и Ромелу».