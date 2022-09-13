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Лига чемпионов

Шкриньяр отказался комментировать своё будущее в «Интере»

 
13 Сентября 2022 • 00:34 Комментировать
Виктория Пльзень
...
Интер Милан
1 7.40 X 4.60 2 1.45
Через 18 ч. 20 мин.

Центральный защитник «Интера» Милан Шкриньяр не стал обсуждать с прессой своё будущее.

Летом словак мог оказаться в «Пари Сен-Жермен», однако «Интер» отказался продавать своего лидера. При этом действующий контракт Шкриньяра истекает уже в июне 2023 года.

«Я никогда не обсуждал подобные темы и не собираюсь ничего менять в этом плане. Не хочу говорить ни о своём будущем, ни о контракте, потому что не думаю, что сейчас подходящее для этого время – мы собрались, чтобы обсудить предстоящий матч», – заявил Шкриньяр на пресс-конференции в преддверии поединка Лиги чемпионов против чешской «Виктории» Пльзень.

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ВИКТОРИЯ ПЛЬЗЕНЬ ИНТЕР МИЛАН
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