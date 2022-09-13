Корреа и Джеко – в атаке «Интера» на матч с «Викторией», Мартинес в запасе

Болельщики «Интера» недовольны результатами команды на старте сезона, поэтому Симоне Индзаги находится под давлением. Во вторник «нерадзурри» важно добиться хорошего результата в гостях у чешской «Виктории» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Индзаги включил в стартовый состав «Интера» таких игроков: Онана, Бастони, Ачерби, Шкриньяр, Госенс, Дюмфрис, Брозович, Барелла, Мхитарян, Корреа, Джеко.

Как видим, в линии атаки «Интера» будут действовать Хоакин Корреа и Эдин Джеко, а Лаутаро Мартинес начнёт игру в запасе.

Матч «Виктория» Пльзень – «Интер» стартует в 19:45 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.